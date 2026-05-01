Niño alcalde destaca la importancia de escuelas saludables

Niños de diferentes escuelas integraron el Cabildo infantil 2026 de la capital. En el Cabildo Infantil 2026, el niño Presidente, Diego Alejandro Navarro Araiza, aseguró que las niñas y niños no somos el futuro, sino somos el presente".

El Alcalde infantil insistió en la importancia de fomentar escuelas saludables, tanto física como emocionalmente, y también para que sean espacios libres de violencia, "porque no sólo la violencia implica golpes, sino burlas y rechazo, por ello, la trascendencia de realizar actividades deportivas y culturales, además de talleres preventivos". Navarro Araiza reconoció el trabajo de su antecesora, Ana Paula Álvarez Huerta, a quien invitó a ser asesora para el Cabildo Infantil de este año.

Los integrantes del Cabildo Infantil propusieron mejoras para elevar la calidad de vida en el Municipio, de la mano de las infancias y la autoridad capitalina: campañas para disminuir el maltrato animal y el fomento de la adopción; la modernización de caminos rurales y de vialidades para una movilidad segura; garantizar el abasto de agua en comunidades, además de cuidar este recurso; rehabilitación de espacios deportivos y áreas públicas; renovación de bibliotecas municipales y de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje; acciones para el respeto de los derechos ambientales, acciones para prevenir el bullying, entre otras propuestas.

En su mensaje, el alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, dijo que es muy importante ese ejercicio de Cabildo infantil para conocer qué opinan las infancias de

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