No avanza la reforma electoral en la entidad

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) sigue sin recibir retroalimentación del Congreso del Estado sobre la reforma electoral, mientras el proceso de 2027 se acerca y el organismo ya inició trabajos previos para su arranque.

Aunque la presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, reconoció que el avance legislativo puede percibirse lento, sostuvo que aún se encuentra dentro de los plazos legales; sin embargo, confirmó que hasta ahora no han recibido observaciones ni solicitudes de información adicional sobre la propuesta técnico-operativa presentada.

La falta de respuesta ocurre en paralelo al inicio de actividades clave para la elección, que ya comenzaron con un presupuesto de 25 millones de pesos aprobado este año exclusivamente para la preparación del proceso, recurso que no forma parte del gasto ordinario.

Entre las acciones en marcha están la integración de organismos desconcentrados en el interior del estado, la búsqueda de inmuebles mediante personal provisional y la realización de mesas de trabajo con grupos prioritarios para construir lineamientos, tareas que deben estar listas antes del inicio formal.

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En entrevista señaló que mientras el organismo electoral avanza en la operación, el costo total del proceso 2027 aún no está definido y la reforma que lo regirá sigue sin ajustes visibles desde el Poder Legislativo, a la espera de que, tras la reciente formalización del tema a nivel federal, el análisis pueda destrabarse en los próximos días.