No debe haber “berrinches”: señala Flores A.

Ante las quejas de Marcela Zapata Suárez del Real, aspirante a la dirigencia municipal, de que no existe “piso parejo”, Liliana Guadalupe Flores Almazán, coordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), lamentó los señalamientos, porque con ellos se daña al instituto político.

Confió que no se susciten más salidas de militantes como sucedió en la elección de la lideresa Verónica Rodríguez Hernández, porque si alguien se inscribe a una contienda de renovación y no obtiene la victoria, entonces no se cumplirían los valores partidistas.

Flores Almazán consideró que no se debe de “hacer berrinche”, sino tener la valentía de aceptar los resultados.

Puntualizó que el tema de la democracia no debe ser nuevo para el panismo, pues anteriormente se realizaban asambleas para elegir a los líderes y con el paso de los años se actualizó al esquema con votación.

“Quiero desearles todo el éxito a quienes están en esta contienda, y sobre todo, que Acción Nacional se fortalezca”, complementó.

Agregó que en una elección de candidatura a la gubernatura apoyó a uno de los aspirantes, pero no resultó favorecido con la misma, pese a ello, reconocieron la derrota.