No existe música aburrida, sólo mal tocada: V. Petrov

"La música se debe sentir, es algo como respirar", señaló el joven pianista Vladimir Petrov quien este viernes 12 y domingo 14 de julio ofrecerá un concierto en el Teatro de la Paz en compañía de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y teniendo como invitado especial al violinista Graf Mourja, en un programa titulado "Del Clásico al Jazz".

"Yo me siento como en casa, aquí crecí desde los tres años y estoy muy feliz de ver a tanta gente que acude a mis conciertos, que generalmente son personas jóvenes, me siento muy contento de ser potosino".

En entrevista, Vladimir Petrov se dijo satisfecho y halagado de compartir el escenario con quien "es uno de los mejores violinistas del mundo, el señor Graf Mourja".

Destacó la importancia de que cada vez sean más los jóvenes que se interesen por géneros como la música clásica y señaló que dentro del mercado musical no existen piezas malas o aburridas, solo intérpretes malos que no saben llevar a la audiencia a disfrutar de cada una de las piezas.

"Dependen de los músicos y de la interpretación que se dé, porque puede ser muy aburrida la música genial mal tocada, incluso yo no podría escuchar más de tres segundos las notas que no me agraden. Un músico bueno, con un solo sonido debe de llevarte, si no lo hace, no es que la música sea mala".

En el concierto que ofrecerán, los asistentes podrán deleitarse con música de Mendelssohn y su lírico concierto para violín, piano y orquesta, y el correspondiente al célebre Nikolái Kapustin, columna vertebral del desarrollo jazzístico en la antigua Unión Soviética.

Vladimir Petrov es mexicano por arraigo y considera a San Luis Potosí como su "patria chica", inició sus estudios musicales en esta ciudad obteniendo desde los siete años los primeros lugares en concursos nacionales como "Ollin Yoliztli", "Parnassós", "Frédéric Chopin" y "Pearl River", así como los internacionales "Russian Music Competition", "Caleidoscopio de estrellas", y "Latar Shevchenko", y recientemente el "Vigo Piano Competition", de España y "José Jacinto Cuevas/ Yamaha", en México, por mencionar algunos.

Vladimir Petrov debutó como solista a los nueve años con la OSSLP, gran impulsora en su formación musical, y en estos conciertos de aniversario comparte el escenario con otro gran talento de su país natal, el violinista Graf Mourja.

Mourja, violinista que acompañara a Petrov y que toca por segunda ocasión en el país destacó la "alta calidad" de músicos y piezas que existen en el país y consideró que al día de hoy se observa un México fuerte culturalmente hablando, prueba de esto es el concierto que se ofrecerá en donde participarán músicos de alta calidad.

Señaló que la organización de este programa es fantástica, pues está a manos de Iván Petrov, que se ha esforzado por ofrecer calidad a la audiencia.

"La orquesta se adaptó muy bien al programa y tocar con estos músicos es satisfactorio", reiteró.

Mourja ha sido galardonado con numerosos premios en los más importantes concursos internacionales de su especialidad como El Paganini Genova Festival, Vianna da Motta (Lisboa), Tchaikovsky (Moscú), Jacques Thibaud-Ville (París), Pablo Sarasate (Madrid), Viotti-Valsesia (Roma) y UNISA (Pretoria), por mencionar algunos.

En esta ocasión, la mancuerna Petrov-Mourja iniciará su actuación con la OSSLP interpretando el Doble Concierto para Violín y Piano, estrenado en 1823 por el propio autor, Felix Mendelssohn, al piano en la ciudad de Berlín, cuando el compositor contaba con apenas 14 años, dando muestra desde entonces de su genial mente musical.

"Del clásico al jazz", además será en beneficio del proyecto de Becas Académico-musicales para Jóvenes Talentos Potosinos, la OSSLP abrirá con una pieza de un prolífico compositor que a través de más de 147 obras abarcó desde ópera, comedia musical, sinfonía a la miniatura para piano, la música concertante, la cantata, el cuarteto de cuerda y la música para el cine y es considerado el más representativo de la Unión Soviética: Dmitri Shostakóvich, de quien se interpretará la Obertura "Festiva", compuesta en el aniversario 37 de la Revolución de Octubre, es decir, en 1954.

Luego aparecerán en el escenario los solistas invitados: Graf Mourja (violín), y Vladimir Petrov (piano) para interpretar con un ensamble de cuerdas de la OSSLP el Concierto para Violín y Piano en Re Menor, de Felix Mendelssohn, una pieza brillante y contundente escrita cuando el autor apenas tenía 14 años y que fue estrenada el 25 de mayo de 1823 con Eduardo Rietz (su maestro de violín) y él mismo al piano ante una pequeña audiencia en su casa de Berlín, Alemania, y en la que se destaca el trenzado de los sonidos del violín, piano y orquesta, brindando una atmósfera de relajación espiritual.

Para cerrar la velada, los solistas invitados interpretarán con la OSSLP la "Fantasía Concertante sobre los temas de la ópera Porgy and Bess", de Igor Frolov, basada en la ópera escrita en 1935 por el autor de "Un Americano en París", y "Rapsodia en Azul", Georges Gershwin.

La ópera está ambientada en una comunidad negra al sur de los Estados Unidos y que narra la historia de Porgy, un lisiado enamorado de Bess, a quien da asilo en su casa cuando su novio Crown comete un asesinato y huye de la policía, surgiendo entre los protagonistas una relación amorosa de final trágico, cuando Crown regresa en busca de Bess y Porgy acaba asesinándolo, por lo que es arrestado por la policía y al verse sola, Bess huye con un traficante de cocaína. Cuando Porgy sale de la cárcel, parte en busca de su amada.