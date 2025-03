No habría una sesión en Xolol: APB

La diputada Aranzazú Puente Bustindui, integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, comentó que la reunión a llevarse a cabo en el penal de Xolol el pasado miércoles 5 de marzo, no era en realidad una sesión de la comisión, sino únicamente una visita, debido a que deben sesionar en conjunto con las comisiones de Derechos Humanos e Igualdad de Género para atender el Punto de Acuerdo de la diputada Jessica Gabriela López Torres.

“El Punto de Acuerdo se tiene que sesionar en comisiones conjuntas con tres comisiones, no íbamos a ir a sesionar como tal a votar el acuerdo, que se me hace de vital importancia. No lo íbamos a votar porque se tiene que sesionar con tres comisiones, fue lo que nos informaron”, comentó.

En la sesión anterior de la Comisión de Seguridad, el 26 de enero, se retiró del orden del día el Punto de Acuerdo de la diputada Gabriela López, que exhorta a las autoridades de seguridad a brindar condiciones dignas para las mujeres privadas de su libertad, para atenderlo en la reunión de la comisión a llevarse a cabo en el penal de Xolol una semana después, contrario a lo declarado por Aranzazú Puente.

Puente Bustindui señaló que la indicación de que debían sesionar las tres comisiones se les dio un día antes, pero que no era motivo para cancelar la visita, dando a entender que las diputadas de Morena que se mostraron inconformes con la falta de compromiso de los legisladores, pudieron acudir por su cuenta.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández comentó que canceló su asistencia a la reunión debido a una infección estomacal, de la cual informó al diputado presidente de la Comisión de Seguridad, Cuauhtli Badillo, desde temprano.