No hagan experimentos, dice Ricardo Gallardo

Ante la propuesta del diputado Mauricio Ramírez Konishi de que los recursos que se obtengan de la venta de los terrenos que estaban destinados a la armadora Ford se utilicen para afrontar la crisis hídrica que se avecina, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona aseguró que se trata de un problema de operatividad, no de falta de recursos.

“Es un tema de operatividad, no es un tema de dinero, es de la inoperancia del organismo, la inoperancia de El Realito, no se pagan con dinero”, aseguró.

Agregó que el estado tiene recursos económicos para afrontar la crisis, en este sentido, les pidió conocer más el tema antes de proponer dichas alternativas.

Con respecto al plan emergente que le presentó el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, manifestó que espera que no se trate de experimentos.

“Esperemos que funcione, nosotros vamos a supervisarlo, esperemos que estén haciendo las cosas como se necesita en la ciudad, lo único que les pido es que no experimenten, ya que la ciudadanía va a pagar los platos rotos”, consideró.

El mandatario estatal informó que, aunque hasta el momento el edil capitalino no le ha solicitado recursos, pero que lo apoyarían en caso de ser necesario.

Finalmente, Gallardo Cardona dijo que no estaría a favor de una eventual solicitud de aumento de la tarifa del agua, esto porque el Interapas aún no ha logrado recuperar la cartera vencida empresarial, así como de las empresas que se ampararon para no pagar sus adeudos.

“No han podido cobrar a todos los deudores, tienen una cartera vencida de más de mil millones”, expreso.