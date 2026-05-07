Secciones

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

No hay actos anticipados de campaña: Guajardo B.

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
El diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera, afirmó que en San Luis Potosí, no se configuran actos anticipados de campaña, pese a que actualmente hay actores políticos realizando actividades que pueden percibirse como promoción rumbo a 2027.

El legislador sostuvo que, en términos legales, estas conductas no constituyen una falta mientras no exista un registro formal como candidato, por lo que cualquier actividad previa, queda fuera del alcance de sanción electoral. 

Sostuvo que esta figura jurídica únicamente se actualiza cuando una persona adquiere oficialmente la calidad de candidata, e incluso descartó que aplique en casos donde solo se tenga el carácter de precandidato sin concretar una postulación. "Ahorita puede haber muchos funcionarios que pueden estar haciendo supuestos actos de campaña, pero esto se actualiza en el momento en que son registrados como candidato", añadió.

En ese contexto, indicó que será hasta el arranque del proceso electoral cuando su partido podrá presentar denuncias en caso de detectar irregularidades, ya que actualmente no existen condiciones legales para acreditar este tipo de faltas.

