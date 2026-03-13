No hay alza en precios de pescados

Por primera vez en más de una década, los precios de pescados y mariscos no subieron en la temporada de Cuaresma, porque disminuyó la demanda y también bajó la promoción de los lugares de consumo de productos crudos o de comida preparada, informó Juan Iván Flores Leija, responsable de un negocio de venta de pescados y mariscos preparados.

Dijo que en el caso particular de los mariscos, por primera vez no subieron de precio y no están ejerciendo presión sobre el costo de los platillos, pero también mantiene estable los precios en algunos pescados, por lo menos en los que forman parte de los ingredientes de sus propios platillos.

Aseguró que es muy probable que los precios se mantengan en ese nivel por la falta de ventas. Agregó que él se surte de pescaderías y no le reportan incrementos sustanciales en los ingredientes que él necesita para la elaboración de sus productos.

Añadió que las mismas bodegas que mandan los productos de Guadalajara o de Tampico, mantienen los precios al mismo nivel.

En una pescadería de la colonia Balcones del Valle, el kilo de camarón costaba 400 y en el nuevo índice de precios, se le vende al consumidor final a 430, cantidad que no es muy alta si se le compara con otros productos del mar.

En la misma pescadería, la tilapia bajó de precio por 10 pesos cada kilo, pero el huachinango pasó de 260 a 460 pesos, aunque probablemente esa cantidad se compensa en los restaurantes porque los propios restauranteros optan por variedades más baratas para cocinar sus productos.