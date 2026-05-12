No hay casos de "golpe de calor" en la capital: PC
El encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí, Alejandro Polanco Acosta, informó que hasta el momento no se han registrado casos de golpes de calor en la capital potosina, pese a las altas temperaturas derivadas de las ondas de calor que afectan distintas regiones del país.
El funcionario explicó que, ante estos fenómenos meteorológicos, la dependencia mantiene campañas informativas para exhortar a la población a tomar medidas preventivas, como evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa clara y mantenerse hidratada.
Indicó además que Protección Civil Municipal ha brindado capacitaciones a diversas instituciones que han solicitado orientación sobre cómo actuar frente a las altas temperaturas y prevenir afectaciones a la salud.
Polanco Acosta descartó que en la ciudad se hayan presentado fallecimientos relacionados con golpes de calor, luego de que recientemente circulara información sobre una presunta muerte de una persona mientras conducía su vehículo.
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"Aquí en la capital no ha sucedido", afirmó el funcionario, quien añadió que, de acuerdo con datos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, únicamente se han reportado dos casos de deshidratación en la entidad, ambos en la región Huasteca.
Asimismo, detalló que el área operativa de la corporación realiza recorridos constantes para localizar y auxiliar a personas en situación de calle, proporcionándoles líquidos en caso de ser necesario.
En otro tema, señaló que el incremento de las temperaturas también ha provocado un aumento en los incendios de pastizales y otros materiales combustibles, por lo que destacó que las labores para combatir incendios se realizan de manera coordinada con el Cuerpo de Bomberos, la Coordinación Estatal de Protección Civil y brigadas civiles.
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