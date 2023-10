No hay cempasúchil en mercados de San Luis

Ana Paula Vázquez

El mes de octubre marca el inicio de las festividades por el Día de los Muertos, una de las tradiciones más arraigadas en México y otros lugares de América Latina, los amantes de esta festividad se encuentran en busca de la icónica flor de cempasúchil.

Sin embargo, a comparación de años anteriores, esta emblemática flor todavía no ha llegado a los mercados y tiendas locales, dejando a muchos preocupados por su disponibilidad.

La flor de cempasúchil, conocida por su color naranja vibrante y su aroma distintivo, es un elemento esencial en los altares de Día de los Muertos. Se cree que su color y fragancia guían a las almas de los difuntos de regreso a sus seres queridos durante esta festividad conmemorativa.

Año tras año, los mercados y floristas suelen abastecerse de estas flores con semanas de anticipación para satisfacer la creciente demanda durante la temporada de Día de los Muertos. Sin embargo, este año, los vendedores locales han experimentado dificultades para obtener suficiente producto, principalmente la sequía.

Andrea Luna, vecina de la colonia El Saucito comenta que no se ha visto ningún movimiento de ventas sobre la flor, “de hecho hay un sembradío por aquí cerca y no se ve que salga todavía la flor, ni en las florerías del panteón se ve anunciada, esperemos que no haya problemas con la cosecha por la escasez del agua.”

Así mismo esta situación sorprende a los vendedores de los mercados de la capital; en el Mercado Tangamanga también han solicitado la compra de la flor a lo que los vendedores tienen que responder que sus proveedores no les han comentado nada acerca de la falta de este artículo. “Sí ya han venido preguntando si ya está a la venta y cuánto cuesta la docena, pero aún ni nos llega y no nos han dicho cuándo va a llegar”.