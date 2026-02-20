logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No hay denuncias por los recientes incendios: FGE

Por Samuel Moreno

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
No hay denuncias por los recientes incendios: FGE

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, señaló que hasta este jueves la institución no había recibido alguna denuncia formal para investigar los recientes incendios forestales registrados en San Luis Potosí, aunque advirtió que se abrirían carpetas de investigación si se detectan indicios de que fueron provocados.

La funcionaria explicó que la actuación de la Fiscalía depende de que exista una solicitud o evidencia de la posible comisión de un delito. "Si hubiera algún indicio de que son provocados, por supuesto que la Fiscalía iniciaría carpeta de investigación", afirmó.

Respecto a antecedentes, recordó que el año pasado sí se registraron incendios intencionales en distintos puntos de la ciudad, por los cuales hubo personas detenidas. Sin embargo, evitó precisar cifras o la situación jurídica actual de los involucrados.

García Cázares añadió que algunos casos pueden quedar fuera del ámbito estatal, ya que los incendios forestales también pueden constituir delitos del orden federal, dependiendo del lugar donde ocurran y del tipo de afectación ambiental.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En ese sentido, indicó que primero debe determinarse la jurisdicción correspondiente antes de proceder penalmente, pues si el siniestro ocurre en zonas federales, la investigación correspondería a autoridades de ese nivel de gobierno.

Los incendios recientes han generado daños considerables al medio ambiente y a los recursos naturales, lo que ha encendido la preocupación de autoridades y población ante la posibilidad de que algunos pudieran haber sido originados de manera intencional.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Precio de carne res sube 16.5% en México: Comecarne
    Precio de carne res sube 16.5% en México: Comecarne

    Precio de carne res sube 16.5% en México: Comecarne

    SLP

    El Universal

    Robos carreteros y limitaciones en importación afectan costos y disponibilidad de carne de res.

    Sefin informa avance en pago de control vehicular en San Luis Potosí
    Sefin informa avance en pago de control vehicular en San Luis Potosí

    Sefin informa avance en pago de control vehicular en San Luis Potosí

    SLP

    Redacción

    La Secretaría de Finanzas destaca uso de plataformas digitales y bancos para facilitar el trámite vehicular.

    Modernizan red de agua en Ciudad Satélite
    Modernizan red de agua en Ciudad Satélite

    Modernizan red de agua en Ciudad Satélite

    SLP

    PULSO

    La CEA informó que el sistema abastecerá 5,700 tomas con presión continua

    Colectiva exige mantener Alerta de Violencia de Género
    Colectiva exige mantener Alerta de Violencia de Género

    Colectiva exige mantener Alerta de Violencia de Género

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Afirman que la agresión feminicida no ha sido erradicada