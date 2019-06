"No hay interés de llegar a fondo, en caso del HC"

"Ya basta de engaños y simulaciones, no hay un interés de llegar a fondo", señaló el vocero de Ciudadanos Observando (CO), José Guadalupe González, respecto a las declaraciones que realizó el Gobernador, Juan Manuel Carreras López de que investigarán a fondo las dos denuncias detectadas en el Hospital Central, por las partidas adulteradas de un par de medicamentos contra el cáncer.

Guadalupe González señaló que el Gobernador aún está a tiempo de corregir lo que denominó el "mega fraude" que se registra en el Hospital Central, "de lo contrario tendrá que hacer frente a su responsabilidad en el tema de irregularidades por omisión".

El vocero de CO señaló que desde hace año y medio se le pidió a Carreras ir al fondo de este asunto, "se le alertó, no lo tomó en serio, la verdad, obviamente el recurre siempre a la versión oficial, le preguntó a la Secretaría de Salud, al propio director del hospital y al contralor sobre la situación, a nosotros se nos informó que ellos habían dicho que efectivamente se habían brincado algunos procedimientos pero que en el fondo no había nada ilegal, esa es la versión que le han vendido al mandatario estatal".

Explicó que lo que ocurre en el Hospital Central, es un asunto altamente irregular que pronto podría destapar.

"Desde hace más de un año dicen que se va a investigar y no pasa nada, Juan Manuel Carreras debe entender que él tiene una responsabilidad en la omisión, porque él sabe y está enterado de lo grave que está la situación en el Hospital Central".