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No hay posibilidad de nuevos vuelos, señala la Sedeco

Por Samuel Moreno

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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No hay posibilidad de nuevos vuelos, señala la Sedeco
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      La apertura de nuevos destinos aéreos desde San Luis Potosí no tiene una perspectiva inmediata, debido a los costos de operación y a las condiciones de rentabilidad que enfrentan las aerolíneas, informó Mario García Valdés, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

      El funcionario señaló que actualmente se mantiene la operación de Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico en la entidad, sin que hasta el momento existan anuncios concretos sobre la incorporación de nuevas rutas o destinos.

      Explicó que las decisiones de las compañías dependen principalmente de la demanda de pasajeros, los costos operativos y el encarecimiento de los combustibles, factores que condicionan la viabilidad de ampliar su presencia en el estado.

      García Valdés consideró que San Luis Potosí tiene potencial para fortalecer su conectividad aérea, tanto por su actividad económica como turística; no obstante, reconoció que la disponibilidad de aerolíneas y vuelos en el mercado nacional representa una limitante para concretar nuevas conexiones.

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      Añadió que, mientras no existan condiciones para que las compañías incorporen más destinos, la Secretaría de Turismo mantiene la exploración de alternativas para atraer rutas que favorezcan principalmente la actividad turística.

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