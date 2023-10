“No hay razón para reserva de Seduvop”

El presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), David Enrique Menchaca Zúñiga, sostuvo que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) podría ser sujeto a una sanción, en caso de no sustentar jurídicamente la reserva de información sobre los contratos de obra para la pasada edición de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Precisó, en entrevista con Pulso al Aire, que la CEGAIP no es una autoridad que actúe por oficio, pero sí puede ser una decisión del pleno de la Comisión y “depende de las circunstancias”.

En el caso de la reserva de información por 5 años que determinó la Seduvop sobre la Fenapo, argumentando que existía una auditoría en curso, Menchaca Zúñiga dijo que esa justificación no se encuentra dentro de los extremos que contempla la Ley de Transparencia para guardar los datos solicitados.

En este sentido, agregó que la dependencia tendrá que sustentar jurídicamente dicha reserva, “y de no ser así, o no cumplir cabalmente con las disposiciones en la materia, evidentemente no se va a cumplir (con la Ley)... vamos a tener, al final del día, una solicitud incumplida”, consideró.

También añadió que dentro de un eventual proceso de queja ante la CEGAIP, “nos va a llevar a tener medidas de apremio y sanciones”, mismas que que podrían ser multas económicas en contra de la dependencia estatal, concluyó.