No hay reportes en SLP de fraudes "gota a gota"

La titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, informó que, hasta el momento, no se han registrado denuncias relacionadas con las llamadas rifas colombianas, también conocidas como fraude "gota a gota", modalidad de extorsión que en Jalisco ha generado disputas, secuestros y homicidios en zonas de alta concentración comercial.

García Cázares explicó que, aunque no se han recibido reportes formales en San Luis Potosí, la Fiscalía mantiene un monitoreo permanente de esta nueva forma de delincuencia. Señaló que las autoridades estudian el modus operandi de los delincuentes en otros estados para poder prevenir y actuar oportunamente en caso de que el fenómeno llegue a la entidad.

La fiscal hizo un llamado a la población a reportar de inmediato cualquier intento de contacto sospechoso o llamada relacionada con estas rifas, asegurando que la Fiscalía garantiza la discreción y dará inicio a la investigación correspondiente.

Recordó que la participación de los ciudadanos es clave para evitar que estas modalidades delictivas se arraiguen en San Luis Potosí, y reiteró que la dependencia continuará fortaleciendo la coordinación con comerciantes y autoridades locales para mantener la seguridad en mercados y zonas comerciales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Autoridades en otros estados han tomado acciones contra este tipo de delitos. En Jalisco, por ejemplo, recientemente se informó de la detención de presuntos extorsionadores sudamericanos vinculados con rifas colombianas y préstamos "gota a gota" en Guadalajara y Zapopan, quienes no acreditaron su estancia legal en México y fueron puestos bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, como parte de los operativos para combatir estas redes.