No he descuidado mi trabajo, señala Galindo

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que no ha descuidado sus responsabilidades al frente del municipio, pese a sus recientes visitas a distintos puntos del estado, entre ellas su presencia en Ciudad Valles, la cual fue cuestionada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El edil capitalino señaló que mantiene respeto hacia las opiniones del mandatario estatal, aunque evitó profundizar en una postura personal frente a las críticas. "Respeto y sigo respetando mucho la opinión del gobernador", expresó.

Galindo Ceballos explicó que continuará realizando recorridos fuera de la ciudad en sus tiempos libres, con el objetivo de mantener cercanía con la ciudadanía, al tiempo que afirmó que estas actividades no interfieren con su labor al frente del Ayuntamiento.

En materia de seguridad, sostuvo que la capital potosina se mantiene entre las ciudades más importantes y seguras del país, pese a hechos delictivos que puedan registrarse.

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Indicó que su administración continuará enfocada en el trabajo institucional sin utilizar la situación de otros municipios como argumento político.

Subrayó que todas sus actividades se apegarán a lo que marca la ley, especialmente en lo referente a tiempos y procesos jurídicos, reiterando que no incurrirá en acciones que vulneren la normativa vigente.