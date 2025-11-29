No hubo terna para Derecho

La sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario se realizó este viernes sin la esperada sesión extraordinaria para revisar la terna de aspirantes a dirigir la Facultad de Derecho, debido a que el Consejo Técnico Consultivo (CTC) del plantel, no entregó el documento.

El director interino, Javier Delgado Sam, explicó que la terna no se integró a tiempo por la carga académica del cierre del semestre, ya que la mayoría de los consejeros son docentes que no pudieron sesionar.

Aseguró que el documento será enviado al rector entre lunes y martes, conforme al artículo 82 del Estatuto Universitario, y negó cualquier irregularidad en el proceso.

El rector Alejandro Zermeño confirmó el retraso y recordó que el Estatuto obliga a que, cuando un director renuncia o falta por más de dos meses, el Consejo Técnico debe enviar una terna al Consejo Ejecutivo. Dijo que ya se había recibido una primera propuesta, pero se pidió al Consejo Técnico revisarla nuevamente ante dudas documentales de algunos consejeros.

De acuerdo a la normatividad vigente, el rector podría integrar finalmente una terna para someterla a la consideración del CDU.

Por otra parte, el CDU aprobó en su sesión ordinaria una serie de ajustes curriculares orientados a fortalecer la pertinencia académica y elevar la calidad de la formación que ofrece la institución.

Las actualizaciones corresponden al Bachillerato General Universitario y a la Licenciatura en Psicopedagogía, cuyos programas y contenidos fueron revisados y validados para alinearse con las necesidades educativas actuales.

En el caso del Bachillerato General Universitario, se aprobaron los ajustes curriculares y los programas de asignatura que se impartirán a partir del primer y segundo semestre, de la Escuela Preparatoria de Matehuala.