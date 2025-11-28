Protesta en Plaza Mítikah por gentrificación en Ciudad de México

Ciudad de México, 28 nov (EFE).- Habitantes del pueblo originario de Xoco y activistas protestaron este viernes con un cierre simbólico de la Plaza Mítikah, en el sur de la Ciudad de México, para denunciar el despojo y acaparamiento de agua, que atribuyen al megaproyecto, en medio de la gentrificación creciente en la capital de cara al Mundial de Fútbol 2026.

"Clausurado por gentrificar", se leía en una lona que los vecinos colocaron en una de las entradas de Mítikah, un complejo comercial y habitacional, que incluye un centro comercial, una torre residencial, oficinas y servicios.

En conferencia de prensa, los integrantes de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco expusieron que su lucha fue "pionera en denunciar los impactos de la gentrificación", un proceso que se ve ahora de manera acelerada en la capital.

Estos impactos, señalaron, se han recrudecido con la presencia de desarrollos inmobiliarios que han causado aumentos en los costos de vivienda, restricciones a la movilidad y deterioro de las condiciones de vida de los pobladores.

En ese sentido, denunciaron el encarecimiento de los servicios del agua y desplazamiento, además de discriminación y ataques por parte de los nuevos vecinos, ante el "desamparo" de las autoridades.

Silvia Chapa, pobladora de Xoco, acusó que los vecinos del complejo les han aventado piedras, botellas, vasos de vidrio y hasta pelotas de golf y teléfonos celulares.

"Es una expresión clara de violencia y clasismo, derivada de un proceso de gentrificación que nos está desplazando, fragmentando y poniendo en riesgo", advirtió, al tiempo que exigió a las autoridades atender las denuncias que han interpuesto por las agresiones que han padecido.

En un pronunciamiento colectivo, los manifestantes aseguraron además que el consumo de agua de dicho complejo representa el 12 % de todo el líquido del pueblo de Xoco, con solo cuatro tomas. Mientras que los reportes por falta de agua crecieron un 1.750 % entre 2018 y 2022.

Álvaro Antonio Rosales, autoridad tradicional del pueblo de Xoco, dijo a EFE que la gentrificación y turistificación de la ciudad rumbo al Mundial está afectando a muchos pueblos y comunidades, por lo que les hizo un llamado a "seguir en la lucha".

"Uno no puede rendirse. Tenemos muchos años luchando y aún no vemos cuándo, aunque las autoridades dicen que están con el pueblo", indicó, al señalar que la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, no los ha recibido para escuchar sus demandas, aunque sí "recibió a todos los constructores".

Desde hace más de 15 años, los vecinos de Xoco luchan por intentar detener el desarrollo de Mítikah, en la alcaldía Benito Juárez, demarcación interna al sur de la capital, cuya construcción arrancó en 2008 sobre el territorio del pueblo originario.

Después de realizar la clausura simbólica, los manifestantes se trasladaron a la avenida Universidad, donde realizaron un cierre vial, y colocaron mantas con los mensajes: "Cuidado: Xoco zona de alta gentrificación" y "La torre hecha de corrupción más alta de América Latina está en el pueblo de Xoco".

Los pobladores estuvieron acompañados por las organizaciones y colectivos Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Obrera CDMX, Frente Antigentrificación, Frente por la Vivienda Joven, Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac y Gentrificación en tu idioma.