No le han pedido más docentes a la alcaldía

La titular de Educación y Acción Cívica del gobierno de Soledad, Velia Guadalupe Castro Granja, dijo no tener reportes ni solicitudes de contratación de más docentes en las escuelas de nivel básico del municipio, pues ese es un tema que gestionan las y los directores de los planteles de manera directa con autoridades estatales.

Aclaró que la oficina a su cargo sólo puede actuar como facilitadora o gestora entre las administraciones de las escuelas y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), pero que, por lo general, cada centro escolar trata en directo con funcionarios de la dependencia estatal.

"Nosotros no contamos con maestros; si acaso se nos hace alguna solicitud en ese sentido, nosotros la gestionamos ante la Secretaría de Educación. Pero hasta el momento, no se han acercado con nosotros, por lo que esa parte (de la falta de docentes) la desconocemos", dijo la funcionaria en entrevista.

Recientemente, madres y padres de familia de la Secundaria "Graciano Sánchez Romo" se quejaron de que la falta de docentes ha generado que grupos completos de estudiantes se queden sin clases e incluso salgan temprano al no tener quién los atienda en el aula. Al parecer, se trata de una situación que afecta a más planteles de educación básica no sólo de Soledad, sino también de otros municipios del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí