logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No le han pedido más docentes a la alcaldía

Por Leonel Mora

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
No le han pedido más docentes a la alcaldía

La titular de Educación y Acción Cívica del gobierno de Soledad, Velia Guadalupe Castro Granja, dijo no tener reportes ni solicitudes de contratación de más docentes en las escuelas de nivel básico del municipio, pues ese es un tema que gestionan las y los directores de los planteles de manera directa con autoridades estatales.

Aclaró que la oficina a su cargo sólo puede actuar como facilitadora o gestora entre las administraciones de las escuelas y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), pero que, por lo general, cada centro escolar trata en directo con funcionarios de la dependencia estatal.

"Nosotros no contamos con maestros; si acaso se nos hace alguna solicitud en ese sentido, nosotros la gestionamos ante la Secretaría de Educación. Pero hasta el momento, no se han acercado con nosotros, por lo que esa parte (de la falta de docentes) la desconocemos", dijo la funcionaria en entrevista.

Recientemente, madres y padres de familia de la Secundaria "Graciano Sánchez Romo" se quejaron de que la falta de docentes ha generado que grupos completos de estudiantes se queden sin clases e incluso salgan temprano al no tener quién los atienda en el aula. Al parecer, se trata de una situación que afecta a más planteles de educación básica no sólo de Soledad, sino también de otros municipios del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Capacitan a Protección Civil para evaluar viviendas tras sismos
    Capacitan a Protección Civil para evaluar viviendas tras sismos

    Capacitan a Protección Civil para evaluar viviendas tras sismos

    SLP

    Redacción

    Personal municipal recibió formación técnica para identificar riesgos estructurales.

    Identifican a grupos criminales foráneos tras ataques a la GCE
    Identifican a grupos criminales foráneos tras ataques a la GCE

    Identifican a grupos criminales foráneos tras ataques a la GCE

    SLP

    Rubén Pacheco

    Las agresiones se desencadenaron por la presencia policial, señaló Juárez Hernández

    Vacuna contra VPH está disponible para niños: Ssa
    Vacuna contra VPH está disponible para niños: Ssa

    Vacuna contra VPH está disponible para niños: Ssa

    SLP

    Rubén Pacheco

    Así lo informó Leticia Mariana Gómez Ordaz

    Queda en 14 mil, propuesta de salario mínimo a policías municipales
    Queda en 14 mil, propuesta de salario mínimo a policías municipales

    Queda en 14 mil, propuesta de salario mínimo a policías municipales

    SLP

    Rubén Pacheco

    La propuesta inicial de Ricardo Gallardo era de 15 mil pesos y busca evitar la corrupción en las corporaciones