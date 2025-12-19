No llegan comensales al República

En el Mercado República es hora que no suben las ventas a pesar de que ya iniciaron las fechas oficiales de las posadas, tiempo en el que todavía en 2024 ya se comenzaba a ver un flujo mayor de clientela.

En el área de preparación de alimentos, David Espinosa, responsable de un negocio de comida mexicana, explico que por años, para el 18 de diciembre las ventas ya se encontraron muy altas y ya avanzado el mes, había hasta pedido de servicios.

Ahora, algunos de los responsables de las fundas han contratado más empleados, pero la asistencia de clientes se mantiene a niveles normales y ello hace temer por el gasto que van a enfrentar por el pago a sus trabajadores.

Dijo que la clientela que no sube, es un fenómeno que afecta todo tipo de alimentos preparados en el mercado, por lo que consideró necesaria mayor promoción de ese centro de abasto popular, de manera que los negocios atraigan más clientela y no se queden rezagados con respecto a la venta navideña del resto del comercio.

Consideró que hasta ahora, la promoción del mercado por parte de las autoridades no ha sido la suficiente y se necesita que los vendedores movilicen los alimentos, a pesar de que algunos ampliaron su gasto en compra de insumos esperando pedidos para el resto de los días previos a la Navidad.

Mostró que su negocio que a las 3 de la tarde solo tenía unos cuantos comensales a pesar de que ya era la hora de comer.