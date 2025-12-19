logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No llegan comensales al República

El año pasado, para estas fechas ya había un gran movimiento de clientes

Por Martín Rodríguez

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
No llegan comensales al República

En el Mercado República es hora que no suben las ventas a pesar de que ya iniciaron las fechas oficiales de las posadas, tiempo en el que todavía en 2024 ya se comenzaba a ver un flujo mayor de clientela.

En el área de preparación de alimentos, David Espinosa, responsable de un negocio de comida mexicana, explico que por años, para el 18 de diciembre las ventas ya se encontraron muy altas y ya avanzado el mes, había hasta pedido de servicios.

Ahora, algunos de los responsables de las fundas han contratado más empleados, pero la asistencia de clientes se mantiene a niveles normales y ello hace temer por el gasto que van a enfrentar por el pago a sus trabajadores.

Dijo que la clientela que no sube, es un fenómeno que afecta todo tipo de alimentos preparados en el mercado, por lo que consideró necesaria mayor promoción de ese centro de abasto popular, de manera que los negocios atraigan más clientela y no se queden rezagados con respecto a la venta navideña del resto del comercio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Consideró que hasta ahora, la promoción del mercado por parte de las autoridades no ha sido la suficiente y se necesita que los vendedores movilicen los alimentos, a pesar de que algunos ampliaron su gasto en compra de insumos esperando pedidos para el resto de los días previos a la Navidad. 

Mostró que su negocio que a las 3 de la tarde solo tenía unos cuantos comensales a pesar de que ya era la hora de comer.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Conflicto entre Partido Verde y Morena por Ley Gobernadora en San Luis Potosí
    Conflicto entre Partido Verde y Morena por Ley Gobernadora en San Luis Potosí

    Conflicto entre Partido Verde y Morena por "Ley Gobernadora" en San Luis Potosí

    SLP

    El Universal

    La aprobación de la Ley Gobernadora desencadena un debate sobre nepotismo político en México. ¿Qué posturas se enfrentan?

    Incendio en predio cercano al Centro Histórico
    Incendio en predio cercano al Centro Histórico

    Incendio en predio cercano al Centro Histórico

    SLP

    Redacción

    Policía Vial y Bomberos atienden siniestro en calles Coronel Espinosa y Pedro Moreno

    Finanzas mantendrá cajas recaudadoras operando en diciembre
    Finanzas mantendrá cajas recaudadoras operando en diciembre

    Finanzas mantendrá cajas recaudadoras operando en diciembre

    SLP

    Redacción

    La Sefin operará 22 oficinas durante diciembre y habilita pagos digitales las 24 horas.

    Siguen analizando extensión de horario de cierre en antros
    Siguen analizando extensión de horario de cierre en antros

    Siguen analizando extensión de horario de cierre en antros

    SLP

    Samuel Moreno

    Esto, con motivo de los festejos decembrinos en la capital