No me invitaron a la reunión de priistas: Galindo

El alcalde capitalino, Enrique F. Galindo Ceballos, refirió respecto al encuentro reciente de representantes nacionales, estatales y municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, que nadie le informó sobre dicha reunión.

Mencionó que “la verdad es que yo tengo una relación directa con el gobernador. Llevamos tres años trabajando muy bien. No supe de la reunión, pero espero que haya sido muy fructífera. Me da muchísimo gusto y espero que todo haya salido muy bien, así como lo platicaron ellos”.

A la pregunta de por qué no fue convocado al encuentro, a diferencia de otros presidentes municipales, el edil capitalino respondió. “No lo sé; a lo mejor esa pregunta la tendrían que responder ellos. Yo estoy concentrado en la administración de la capital potosina. Lo he dicho ya varias veces: la política electoral la voy a dejar para más adelante. A mí me interesa concentrarme mucho en la ciudad”.

En temas de seguridad pública, reiteró su postura de que San Luis Potosí no enfrenta situaciones tan complicadas como las de otras capitales cercanas y afirmó que aquí “hemos ido mejorando muchísimo en materia de combate a la delincuencia y más respecto a la delincuencia organizada”.

Dijo que “se acaba de publicar que sólo cuatro estados en el país no están bajo la influencia dominante de algún cártel y eso habla bien de los esfuerzos de seguridad que se están haciendo a todos los niveles”.