"No puedes proteger algo que no es tuyo", dice Gallardo ante atraso para emitir plan de manejo de la Joya Honda

"Nosotros vamos a seguir con las obras, no vamos a parar y no vamos a incurrir con lastimar la zona natural protegida", aseguró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, con respecto los cambios que pretender realizar en la Joya Honda, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, tales como colocar un cristo gigante, para atraer turismo religioso.

Lo anterior en respuesta al amparo que se le otorgó a la organización Cambio de Ruta por parte del Juzgado Segundo de Distrito, en el cual se exhibió la "falta de diligencia" de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y al Gobierno del Estado por fallar en la emisión del Plan de Manejo del Área Natural Protegida (ANP) de Joya Honda en el plazo comprometido, por lo cual les dio el plazo de un mes para concretarlo.

Manifestó que la organización Cambio de Ruta está mal encaminada y que seguramente no sabe los antecedentes, es decir, que el territorio es propiedad ejidal, entonces planteó que lo primero debería ser buscar la forma de que la reserva sea propiedad del Gobierno del Estado o la Federación.

"No puedes proteger algo que no es tuyo, eso es simple en el Derecho (...) ahorita el que ellos digan que quieren proteger algo que no es de ellos, pues es una tontería, jurídicamente es una tontería, cualquier juzgado va a decir cómo quieres proteger algo que no es tuyo", enfatizó.

El mandatario aseguró que se está adecuando todo el proyecto para cumplir con las disposiciones que establece el amparo, pero que seguirán adelante con el proyecto, ya que será un detonante turístico para el municipio y el lugar.

Agregó que durante los 50 años que lleva el proyecto de la Joya Honda, las anteriores administraciones no hicieron nada para detonarlo: "nadie conocía, hasta que yo fui presidente municipal de Soledad".

Indicó que la necesidad de retomar el proyecto para impulsar la Joya Honda nace con la esperanza de apoyar a la economía de la zona, avanzando con los procedimientos establecidos.

Este medio de comunicación, pidió una versión ante el amparo al titular de la SEGAM, específicamente por la falta de un Plan de Manejo del ANP del cráter, hasta el momento aún no hay respuesta.