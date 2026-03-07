logo pulso
No se han detectado rastros clandestinos: PC

Por Samuel Moreno

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
No se han detectado rastros clandestinos: PC

El titular de la Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Martín Bravo Galicia, informó que hasta el momento, no se han detectado rastros clandestinos en el municipio, aunque se mantienen operativos permanentes de supervisión para prevenir este tipo de actividades irregulares.

El funcionario explicó que por instrucción del alcalde, las acciones de inspección no sólo se enfocan en la detección de posibles rastros ilegales, sino también en la localización de tiraderos clandestinos de basura, los cuales representan un riesgo sanitario y ambiental para la población.

Recordó que hace algunos años fueron detectados dos basureros clandestinos dentro del municipio, mismos que fueron clausurados por las autoridades. En ese entonces se levantaron actas administrativas que derivaron en sanciones considerables para los responsables.

Bravo Galicia señaló que, tras esas acciones, dichos sitios dejaron de operar; sin embargo, personal de Protección Civil continúa realizando recorridos a través de grupos y células de inspección para mantenerse atentos ante cualquier actividad irregular que pudiera surgir.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades y reportar cualquier lugar que pudiera operar de manera clandestina. "La instrucción es de cero tolerancia", subrayó, al reiterar que cualquier sitio detectado será inspeccionado y, en su caso, clausurado conforme a la normativa vigente.

