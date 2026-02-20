"No se limita el derecho a opinar sobre educación"

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Crisógono Pérez López, afirmó que la circular emitida por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), en la que se establece que únicamente el titular puede informar y conceder entrevistas sobre asuntos relacionados con la dependencia, no representa una prohibición absoluta para que directores, supervisores o maestros se expresen ante medios de comunicación.

Aunque reconoció que el reglamento interno señala que el secretario es el responsable de dar información y de todo lo relativo a la política educativa en la entidad, subrayó que el derecho a opinar no puede limitarse. "Desde luego que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre la educación, eso no puede, nadie puede impedirlo... todo el mundo tiene derecho a expresarse", sostuvo.

El legislador consideró que la disposición debe entenderse únicamente en lo referente a la información institucional y a las políticas educativas oficiales. "Todo lo relativo a la información institucional... eso lo manejará él, sí, pero un director puede informar de su escuela, un supervisor puede informar de su zona y no está cayendo en nada que no sea positivo", expresó. Añadió que los padres de familia constantemente solicitan información a directores y supervisores, por lo que "no podemos caer en una prohibición total".

Cuestionado sobre si sería necesario precisar los alcances del documento para evitar interpretaciones restrictivas, indicó que, a su juicio, no existe una prohibición real, sino un tema de interpretación. "Yo siento que no está realmente prohibido... tenemos que ver en qué sentido se está diciendo", señaló, al recordar que tan solo en la educación pública de la SEGE laboran "cuarenta y tantos mil trabajadores". Sobre versiones de posibles represalias contra algún director, afirmó que no tiene conocimiento de sanciones y expresó que "ojalá y no pase".

La Circular No. SE-001/2026, firmada por el secretario Juan Carlos Torres Cedillo, fue dirigida a directores de área, coordinadores generales, jefes de departamento y titulares de distintas unidades de la dependencia. El documento establece que únicamente el titular puede "informar, comunicar y dar entrevistas" sobre temas relacionados con la Secretaría y advierte que, en caso de desacato, se dará vista al Órgano Interno de Control.