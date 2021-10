No se puede rescindir contrato con operadora de El Realito: Guadalupe Torres

El secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres, reconoció que en estos momentos no es posible proceder a rescindir el contrato con la empresa operadora del sistema hidráulico de El Realito, que recientemente presentó su enésima falla, puesto que, explicó, primero se requiere una solución alternativa y bien pensada antes de prescindir del agua de este acueducto.

El segundo al mando de la administración estatal precisó: "Antes de pensar en cómo proceder legalmente en contra de la empresa, necesitamos saber cómo vamos a poder darle el servicio de agua a los potosinos, no podemos decir 'ya, adiós, no quiero el agua de El Realito', porque estaríamos incumpliendo, primero tenemos que tener asegurada el agua para los potosinos, es el primer paso".

Torres Sánchez añadió que una vez que se tenga cubierto qué es lo que pasaría en caso de no contar con el agua del acueducto, se podrá continuar con lo que procede legalmente, con los incumplimientos e irregularidades que son evidentes y no se pueden dejar pasar, pero tampoco se puede proceder de manera irresponsable, puesto que se pone en mayor riesgo el abasto del líquido a la ciudad.

Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo refirió que el origen del problema es que todo el proyecto de la presa y el acueducto de El Realito no tenía por qué haberse hecho, puesto que es una presa demasiado lejana a la capital potosina, por lo que se requería este costoso acueducto, lo que evidentemente elevaría el costo final para los usuarios; sin embargo, las autoridades estatales y federales en su momento lo vieron como un negocio.

Finalmente, indicó que de la mano con el presidente municipal, Enrique Galindo, se trabaja en un proyecto para reactivar y rehabilitar por lo menos 20 pozos dentro de la Zona Metropolitana, de tal forma que no se dependa del agua de El Realito y se pueda proceder legalmente en contra de la empresa operadora.