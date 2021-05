No será un potosino quien ocupe la candidatura que le quitaron a "El Mijis"

Después que a Pedro César Carrizales Becerra se le canceló la candidatura morenista a diputado federal plurinominal por cuota indígena, Moisés Aarón Cedillo Rodríguez, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, estimó que la postulación corresponderá a un perfil de otra entidad que conforma la Segunda Circunscripción, es decir, no será potosino.

El también candidato a diputado local, dijo que no pone en duda la aseveración de Carrizales Becerra, quien asegura ser indígena, sin embargo, reconoció que debió tener un vínculo más cercano con dicho sector de la población.

Dijo que la Sala Superior del TEPJF, resolvió que el "Mijis" no acreditó correctamente la acción afirmativa de representación indígena. "Nosotros no hemos tenido oportunidad de platicar con él, sin embargo, nosotros consideramos que este sentir de la comunidad indígena debe ser muy bien cuidado".

Cuestionado sobre si Carrizales Becerra era un usurpador, respondió que no tiene materia para dudar de las aseveraciones del ex candidato "porque tampoco la Sala Superior lo dice. Simplemente que los requisitos de ley no los cumple".

"Nosotros como potosinos, pues realmente vamos a perder un posible candidato a diputado federal por San Luis Potosí. Este es un escaño que San Luis Potosí ha perdido, sin duda alguna".

Cedillo Rodríguez dijo que ahora los candidatos a diputados plurinominales potosinos de Morena son Martha Barajas García, Juan Ramiro Robledo Ruiz y Rafael Narváez.