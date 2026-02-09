No son épocas de destapes, dice Juan Carlos Valladares E.
El diputado federal del PVEM, Juan Carlos Valladares Eichelmann, afirmó que "no son tiempos de destapes" y que su prioridad es el trabajo legislativo.
Durante la presentación de afiliación de su nueva compañera de partido, la expanista Aranza Puente, fue cuestionado de manera directa con un "¿vas o no vas por la alcaldía?". El legislador evitó una definición y señaló que aún existen negociaciones en torno a posibles coaliciones, por lo que —dijo— no puede adelantar posturas.
"De entrada, ahora no son épocas de destapes. Se ha hablado mucho del tema. Todavía tenemos muchas negociaciones en la mesa con respecto a las coaliciones. De ahí bajarán muchas cuestiones. Para tomar una decisión de participar, definitivamente estoy preparado. Me siento con capacidad, con ganas, con responsabilidad, con ética para participar en cualquier posición", expresó.
La frase sobre "gobernar esta capital" fue pronunciada días antes durante un evento de un programa social en la colonia Juan Sarabia, donde sus declaraciones generaron reacciones entre las y los presentes.
En ese mismo acto, Valladares Eichelmann también lanzó críticas a la situación actual de San Luis Potosí al señalar que aún existen zonas olvidadas y colonias sin atención suficiente. "No podemos decir que San Luis está creciendo cuando hay zonas que son olvidadas, donde hay colonias que no se atienden, cuando hemos visto durante estos últimos años que no se atienden las solicitudes, que hay olvido, inseguridad y falta de infraestructura", afirmó el diputado federal.
