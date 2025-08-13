Nombran a María de Jesús Guevara como cronista de Villa de Pozos
Se trabaja para conformar el escudo de armas del municipio: GM
Villa de Pozos ya cuenta con cronista municipal: María de Jesús Guevara Macías, quien inició labores en el rescate de documentos históricos y en la creación del escudo de armas definitivo de la nueva municipalidad.
Las y los cronistas municipales tienen como función preservar la memoria histórica de su localidad, lo que incluye investigar archivos históricos, ubicar documentos antiguos y promover actividades que difundan el patrimonio cultural.
Guevara Macías indicó que ya trabaja en el análisis y bosquejo de elementos históricos y gráficos para el escudo de armas. Aunque actualmente se utiliza un logotipo, subrayó que se requiere un estudio formal para conformar el símbolo oficial.
Entre sus responsabilidades también están registrar personajes y hechos históricos, elaborar monografías, colaborar con el Archivo Histórico del Estado y difundir los valores históricos y culturales de Villa de Pozos.
