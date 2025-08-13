logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Fotogalería

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Nombran a María de Jesús Guevara como cronista de Villa de Pozos

Se trabaja para conformar el escudo de armas del municipio: GM

Por Leonel Mora

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Nueva cronista de Villa de Pozos

Nueva cronista de Villa de Pozos

Villa de Pozos ya cuenta con cronista municipalMaría de Jesús Guevara Macías, quien inició labores en el rescate de documentos históricos y en la creación del escudo de armas definitivo de la nueva municipalidad.

Las y los cronistas municipales tienen como función preservar la memoria histórica de su localidad, lo que incluye investigar archivos históricos, ubicar documentos antiguos y promover actividades que difundan el patrimonio cultural.

Guevara Macías indicó que ya trabaja en el análisis y bosquejo de elementos históricos y gráficos para el escudo de armas. Aunque actualmente se utiliza un logotipo, subrayó que se requiere un estudio formal para conformar el símbolo oficial.

Entre sus responsabilidades también están registrar personajes y hechos históricos, elaborar monografías, colaborar con el Archivo Histórico del Estado y difundir los valores históricos y culturales de Villa de Pozos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Aforo superado en concierto de Marilyn Manson

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entraron y salieron 400 mil personas a show de Manson, insiste Gobierno
Entraron y salieron 400 mil personas a show de Manson, insiste Gobierno

Entraron y salieron 400 mil personas a show de Manson, insiste Gobierno

SLP

Rubén Pacheco

El aforo de ese espacio se habría superado varias veces el 100 por ciento de su capacidad

Arrancó la Fenapo y no atendieron demandas en la Satélite (fotos)
Arrancó la Fenapo y no atendieron demandas en la Satélite (fotos)

Arrancó la Fenapo y no atendieron demandas en la Satélite (fotos)

SLP

Rolando Morales

Vecinos denunciaron a Pulso que hay enormes baches, fugas y pavimentaciones pendientes

Intervendrán 8 inmuebles más por avanzado deterioro
Intervendrán 8 inmuebles más por avanzado deterioro

Intervendrán 8 inmuebles más por avanzado deterioro

SLP

Rolando Morales

Dueños de casas son clave para autorizar las rehabilitaciones y reducir focos de inseguridad, dijo Enrique Galindo

Cárcamo de La Libertad, afectado por vandalismo: Interapas
Cárcamo de La Libertad, afectado por vandalismo: Interapas

Cárcamo de La Libertad, afectado por vandalismo: Interapas

SLP

Rolando Morales

El Organismo Operador de Agua (Interapas) informó que la rehabilitación del cárcamo pluvial de "La Libertad" en Villa de Pozos se ha retrasado debido a actos de vandalismo.