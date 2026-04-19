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Normal, suspensión del vuelo a Atlanta

Por Samuel Moreno

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
Normal, suspensión del vuelo a Atlanta

La reciente suspensión del vuelo directo entre San Luis Potosí y Atlanta, a casi 11 meses de su puesta en operación, forma parte de los ajustes normales que realizan las aerolíneas en la evaluación de sus rutas, consideró Rodrigo Sánchez Espinosa, presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC).

El dirigente empresarial señaló que, si bien la apertura de nuevas rutas aéreas representa un beneficio directo para la entidad en materia de conectividad, su permanencia depende del comportamiento del mercado y de la rentabilidad que puedan generar para las aerolíneas, por lo que algunas pueden ser reestructuradas o suspendidas.

Explicó que las empresas del sector aéreo suelen probar nuevas rutas durante periodos determinados para medir su demanda y, con base en ello, decidir si se consolidan o se modifican, lo cual es una práctica habitual en la industria y no necesariamente un indicador negativo para la conectividad del estado.

Sánchez Espinosa subrayó que la eventual cancelación de una ruta no debe interpretarse como un retroceso, ya que en los últimos años San Luis Potosí ha registrado un crecimiento importante en su oferta de vuelos nacionales e internacionales, lo que ha fortalecido la movilidad del estado.

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