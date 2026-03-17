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Notariado, clave contra dinero ilícito

Aseguran que notarios ayudan a detectar recursos ilícitos

Por Martín Rodríguez

Marzo 17, 2026 06:46 a.m.
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Notariado, clave contra dinero ilícito

El notariado mexicano se ha convertido en un referente a nivel mundial en la colaboración con autoridades para detectar recursos de procedencia ilícita, aseguró David Figueroa Márquez, presidente mundial de la Unión Internacional del Notariado.

Luego de participar en la Segunda Sesión del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado, realizada en San Luis Potosí, explicó que los notarios están obligados a integrar expedientes que permiten a las autoridades identificar a los beneficiarios finales en cada operación.

Detalló que desde la Unión Internacional del Notariado se han establecido lineamientos y buenas prácticas para que los fedatarios de todo el mundo analicen los asuntos con una óptica de riesgo.

"Los notarios deben trabajar con la convicción de que la notaría es una institución para generar confianza y no un vehículo para la introducción de recursos ilícitos", señaló.

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Figueroa Márquez agregó que estas directrices son desarrolladas por especialistas del organismo internacional, quienes brindan información, recomendaciones y asesoría a notarios a nivel global.

Asimismo, afirmó que el notariado es uno de los principales aliados de las unidades de inteligencia financiera y del Grupo de Acción Financiera Internacional, con los que mantienen convenios de colaboración.

Recordó que estos organismos internacionales se apoyan en los notarios para identificar operaciones con recursos de origen ilícito.

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