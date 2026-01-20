"Nuestro Centro no representa al comercio"
La presidenta de Nuestro Centro no está representando al comercio del Centro Histórico, puesto que no hay posicionamientos acerca de lo que en verdad ocurre con el comercio y la alcaldía, aseguró la empresaria Alejandrina Cedillo.
La empresaria dijo que el punto medular que es obligado a atender impacta directamente en el área de inspección, a la que considera la más visible, porque es la responsable del orden o en su caso el desorden en el comercio en la vía pública y es aquella donde se debe intervenir de inmediato.
Consideró que el área de inspección es el punto medular donde debe haber un cambio de fondo y una oportunidad de mejora, asunto que la actual titular de la presidencia de Nuestro Centro no está observando y que parece venir de un pacto con la alcaldía de la capital.
Aseguró que la titular del organismo de locatarios del centro, no habla de las verdades del comercio ante los medios de comunicación y se quejó de que hay diversas evidencias a ese respecto, tales como declaraciones que aparecen en materiales en video.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Consideró que de Nuestro Centro no tendrá una defensa para los intereses del comercio establecido y en cambio, es probable que haya otros intereses.
no te pierdas estas noticias
Video | IMSS-SLP revira denuncias por desabasto de medicinas
Pulso Online
La delegada Cristina Rodríguez difundió imágenes en la clínica número 45 en donde supervisó las entregas
Con sequía anormal, Santo Domingo y Villa de Ramos: Conagua
Rolando Morales
El monitor federal muestra que sólo el 6.4% del territorio presenta algún grado de falta de agua
Hay saldo blanco por frentes fríos en SLP: Ordaz
Samuel Moreno
Más de 3 mil apoyos entregados y la coordinación interinstitucional han sido efectivos, señaló