"Nuestro Centro no representa al comercio"

Por Martín Rodríguez

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
"Nuestro Centro no representa al comercio"

La presidenta de Nuestro Centro no está representando al comercio del Centro Histórico, puesto que no hay posicionamientos acerca de lo que en verdad ocurre con el comercio y la alcaldía, aseguró la empresaria Alejandrina Cedillo.

La empresaria dijo que el punto medular que es obligado a atender impacta directamente en el área de inspección, a la que considera la más visible, porque es la responsable del orden o en su caso el desorden en el comercio en la vía pública y es aquella donde se debe intervenir de inmediato.

Consideró que el área de inspección es el punto medular donde debe haber un cambio de fondo y una oportunidad de mejora, asunto que la actual titular de la presidencia de Nuestro Centro no está observando y que parece venir de un pacto con la alcaldía de la capital.

Aseguró que la titular del organismo de locatarios del centro, no habla de las verdades del comercio ante los medios de comunicación y se quejó de que hay diversas evidencias a ese respecto, tales como declaraciones que aparecen en materiales en video.

Consideró que de Nuestro Centro no tendrá una defensa para los intereses del comercio establecido y en cambio, es probable que haya otros intereses.

