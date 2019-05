Nuevo líder del Verde formaliza su separación de la bancada del PRD

La diputada deberá rendir protesta ante el Pleno, aunque por razones de procedimientos y trámites, eso sucederá hasta la sesión de la próxima semana.

Emmanuel Ramos, en entrevista, dijo que su papel de diputado independiente será de compromiso con los temas que ya venía desarrollando y que esta labor será "perfectamente compatible" con su trabajo de dirigente partidista, citando como ejemplo que sí es posible desempeñar ambas funciones, el caso del diputado Eugenio Govea Arcos, dirigente estatal del Movimiento Ciudadano.

De las acusaciones de fraude fiscal por parte del Ayuntamiento de la capital, Ramos Hernández dijo que atenderá en su momento y ante las instancias adecuadas dicha querella "y las demás de la Alcaldía, a lo cual no me he cerrado en ningún momento, aunque tratando de no ventilar los asuntos mediáticamente, que no es lo mejor".

De los señalamientos del diputado Edgardo Hernández Contreras, en el sentido de que "primero hay que lavarse la cara ante la sociedad y luego dirigir un partido", el entrevistado dijo que será respetuoso de todas las opiniones y de todos sus compañeros y compañeras de la Legislatura.

Finalmente, a pregunta expresa de si estará apoyando la candidatura de José Ricardo Gallardo Cardona a gobernador, Emmanuel Ramos acotó que "la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México lo está invitando a él, a un servidor y a otros actores políticos a sumar esfuerzos en torno a un proyecto, es todo lo que puedo decir por el momento".

El Congreso del Estado confirmó esta mañana la separación del diputado Emmanuel Ramos Hernández de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su carácter de diputado independiente, así como la incorporación de la legisladora María Isabel González Tovar como representante del citado partido a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esa Legislatura.