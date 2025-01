Obligarían a operadora de acueducto de El Realito a reparar fallas

Todo apunta a que los constantes accidentes en el acueducto de la presa El Realito tienen su causa en aspectos técnicos de origen en la construcción de la obra, y si no son solucionados de esa manera, serán emprendidas acciones legales para que así ocurra, informó el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

Explicó que todo eso se emprendería al margen de las negociaciones que están en marcha con la empresa operadora, para que se obligue a reparar el acueducto.

“El problema es que las fallas son constantes y son de origen, y que no van a cesar sino hasta que de origen y de fondo se puedan corregir”.

Dijo que el estado se encuentra evaluando todos y cada uno de los alcances los documentos firmados y los compromisos establecidos por cada cual, adquiridos por lo que se refiere al acueducto, su construcción y operación a poder hacer valer lo que a derecho corresponda.

Explicó Torres Sánchez que no se descarta cualquier acción legal en cuanto al asunto relacionado, porque cuando hay pactos de derechos y obligaciones en un acuerdo de voluntades, el que incumple debe responder por ese incumplimiento. Advirtió que no se trata de querer o no querer, porque aquel que incumple debe pagar las consecuencias de

ese incumplimiento.