Obra deja batidero en casa vecina

Octavio Gamiño, residente de la calle Eucaliptos, se quejó de una obra vecina a su casa en la esquina con Julio Betancourt, la cual arrancó desde hace siete meses.

Según comentó el quejoso, hace aproximadamente mes y medio se utilizó una máquina de grandes dimensiones en la construcción, la que generó la aparición de algunas cuarteaduras en el inmueble inmediato.

"Me mancharon mis paredes de mezcla, pues colaron la obra y todo se les desbordó; no cimbraron bien y por debajo de las tablas cayó todo el cemento, manchó las paredes y manchó el piso. Desde un inicio se inquietaron los vecinos con esta obra, pero cuando vino el encargado nos la pintó muy bonito y dijeron que iban a cuidar todos los detalles para no dañar las casas", señaló.

Manifestó que con los trabajos también le dañaron los castillos de su vivienda, al colocar implementos para colocar un portón hechizo que bloqueara el paso a los delincuentes a la obra.

Señaló que recientemente se contactó al área de Obras Públicas del Ayuntamiento de la capital para exigirles que realicen un peritaje que dé pie a la reparación de los daños.