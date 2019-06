Observa la ASF 189mdp en Salud

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó anomalías por casi 190 millones de pesos en el ejercicio de los recursos procedentes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) durante el año pasado.

De acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, cuyos resultados de la primera fase se publicará este día, el FASSA fue el único de los siete fondos y programas federales ejercidos en la entidad que presentó observaciones.

En un adelanto del reporte obtenido por Editora Mival, se observa que seis fondos y programas no tuvieron ninguna observación financiera.

Junto con el FASSA, la ASF analizó el ejercicio de ocho mil 798.7 millones de pesos entregados al estado, correspondiente al 80 por ciento de la suma total de los fondos y programas, que llegó a los 10 mil 998.4 millones de pesos.

El contraste se da en el FASSA, que es recibido y administrado por los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

En 2018, ese fondo destinó a la entidad mil 924.2 millones de pesos, de los cuales, la ASF revisó el ejercicio de mil 539.4 millones de pesos, el 80 por ciento.

Con respecto a la muestra auditada, la ASF observó anomalías por 189 millones 399 mil 403 pesos, equivalentes al 12 por ciento de la muestra fiscalizada al FASSA.

En comparación con el total de los fondos auditados, la suma objetada al FASSA representa el 2.51 por ciento.

Los datos recabados apuntan a que el grueso del monto observado, 130.4 millones de pesos, corresponde a recursos no pagados al cierre de 2018, mientras que otros 50 millones de pesos son recursos no devengados.

Otros 3.7 millones de pesos se observaron por ser rendimientos financieros que no se ejercieron ni se reintegraron al presupuesto federal.

Una cantidad idéntica se generó por recursos no ejercidos por cheques cancelados.

El 1.4 millón de pesos restante se reparte en otra partida de rendimientos no devengados, recursos no ejercidos por cheques cancelados y penas convencionales no ejercidas ni pagadas.

En la revisión fiscalizadora del ejercicio 2017, el FASSA tuvo observaciones mucho menores, de 10.6 millones de pesos.