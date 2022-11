Ocho horas de fila para tramitar unas placas

“Es el sistema el que manda”, se disculpa el vigilante de una caja recaudadora de la Secretaría de Finanzas ante la desesperación de quienes aguardan desde hace horas para ser atendidos.

La primera en la unifila (sin turno por cita) llegó cerca de las 4:00 am; quienes llegaron después, se encontraron con un anuncio que no logra generar empatía: “Hasta nuevo aviso solo se darán 15 fichas por su comprensión muchas gracias (sic)”, lo que los obligaba a contar a quienes les antecedían para saberse o no beneficiados.

El pasado 4 de noviembre, la Secretaría de Finanzas informó, obligada, que un virus informático forzó a la dependencia a detener los trámites para evitar que se expandiera por toda la red. En algunos casos los turnos que se otorgaron fueron limitados y el periodo de realización del trámite, advertían, sería tardado. Sin embargo, el pasado 17 de noviembre la dependencia reportó que el sistema se restablecería de manera paulatina.

AGRADECEMOS LA PACIENCIA, NOS LLEVARÁ TIEMPO

La fila dejó de crecer ayer cerca de las 8:00 horas; minutos antes aparecieron dos funcionarios, uno de ellos agradeció a la ciudadanía su tiempo, les pidió disculpas por la espera y les advirtió que en cada uno de los turnos se tardarían, su voz anticipó la larga jornada. El otro resolvía dudas.

En esta ocasión se otorgaron más de 15 fichas, cerca de 20 para trámites de control vehicular y aproximadamente 10 para el trámite de licencias. Cuando la operación de la recaudadora inició, los afortunados fueron los primeros en la fila porque luego comenzaron a llegar las personas con cita.

Para quienes pudieron dormir más tiempo y llegaron confiados también hubo un aviso, el “horario de la cita no se está respetando, es el sistema el que manda…va y viene”, se excusó el oficial de la recaudadora, el único beneficio que les otorgó la cita fue “colarse” entre turnos de la unifila: uno y uno.

“COYOTES” O FLOTILLAS, PRIVILEGIADOS

Isabel tardó aproximadamente siete horas en concluir su trámite. Llegó cerca de las 6:00 am y se le asignó el turno número 16 para el trámite de control vehicular, hasta antes de las 9:00 am calculó

que saldría a tiempo para llegar a laborar, pero cerca de las 10:00 am el avance de la fila parecía más lento.

Desde su turno en la fila, Isabel creyó ver la operación de un “coyote”: una mujer que sin formarse o anunciar cita entraba con documentos y placas viejas y salía al poco tiempo con placas nuevas para quienes le esperaban cerca de la recaudadora, a esa persona el propio vigilante le hacía muecas de desaprobación.

Pero “podría tratarse de la renovación de placas de una flotilla”, aclara como para consolarse un poco.

Para Isabel la revisión de documentos fue muy rápida, la tardanza radicó en el pago del trámite, el registro de placas e impresión de tarjeta de circulación; en la fila, esperó hasta cerca de las 12:30 horas y ya dentro de las oficinas la espera se prolongó una hora más.

TRÁMITES RESTABLECIDOS Y HORARIOS ESPECÍFICOS

El oficial de la recaudadora informó a todos y cada uno de los contribuyentes que llegaron a consultar dudas y solicitar atención de sus opciones disponibles, ya sea a través de citas o formarse en la unifila y obtener una ficha; para la primera opción la recomendación es solicitar la cita en punto de las 7:00 am y para la segunda, formarse afuera de la recaudadora antes de las 6:00 am.

También detalló que en esa recaudadora se atendían trámites de control vehicular y de licencias hasta las 3:00 pm y bajas de vehículos y canje de placas después de las 3:00.

De acuerdo con Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Finanzas, hasta el 17 de noviembre se dejaron de realizar cerca de 5 mil trámites de licencias; según su cálculo diariamente se realizaban hasta 800 trámites similares.

Hasta antes de esa fecha se reportó por la propia dependencia que el sistema operaba con intermitencia. Ese mismo 17 de noviembre Sefin informó que los trámites se habían normalizado.

La propia Sefin nformó que habilitaría horarios de domingo a lunes en el Módulo de Finanzas , en la Feria Nacional Potosina.