Ocultan el CV de los diputados en página oficial

En la sección “Conoce a tus Diputados” de la página web oficial del Congreso del Estado, no es posible acceder más que a la fotografía y filiación partidista de las y los integrantes de la actual LXIV Legislatura, pero no a los datos curriculares que simplemente no se encuentran disponibles.

Al parecer, un vínculo roto impide visualizar la información de cada uno, limitando a las y los ciudadanos interesados, el saber algo más de quienes legislan diariamente en el estado de San Luis Potosí.

En la ya citada sección es posible ver la planilla completa de los 27 diputados con sus fotografías oficiales, nombres completos y el logo del partido político que representan, además de una gráfica circular que representa la composición proporcional de las siete fuerzas políticas que actualmente integran el Congreso

estatal.

Se hizo una revisión perfil por perfil y en ninguno de los 27 se puede acceder a información adicional de las y los legisladores, como grado máximo de estudios, antecedentes laborales, formación partidista, iniciativas presentadas, exhortos o puntos de acuerdo, etcétera, que permitan tener ampliar el conocimiento sobre estos servidores públicos.

Se recuerda que, en legislaturas anteriores, sí había un perfil disponible para conocer algo más de las y los diputados de cada partido. Actualmente, para colmo, los vínculos de la página web que llevaban a los datos de legislaturas anteriores no funcionan y remiten nuevamente al inicio del sitio web de la LXIV Legislatura, la actual.