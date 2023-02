Ocultan supuesto plan de Joya Honda

“Hay una razón inexplicable por la cual un documento que se dice que ya está elaborado, como el plan de manejo de La Joya Honda, no está publicado en el Periódico Oficial del Estado, y mucho menos se ha socializado”, advirtió Luis González Lozano, presidente de la organización civil Cambio de Ruta A. C.

Dijo que al parecer el plan ya está consultado con los ejidatarios y con la Comisión Estatal de Áreas Naturales Protegidas, pero que no se tiene la evidencia al respecto.

Explicó que nadie sabe cómo está el plan y eso está mal, porque un Área Natural Protegida sin programa de manejo nada más es un papel.

Dijo creer que el retraso tenga su causa en el uso que se le pretende dar a la zona con el proyecto de colocar un Cristo Rey, para lo que se requiere cuadrar de manera legal la construcción de la estructura.

Recordó que ese plan de manejo ya lleva casi un año de atraso, se dijo que a mediados de enero de 2023 se iba a publicar y no ha sucedido, y que si ya existe no se encuentra explicación a por qué no está publicado.