Ofrecerá Infonavit asesoría para créditos y pagos en la capital y Cd. Valles

El Infonavit en San Luis Potosí informó que instalará módulos de atención en Ciudad Valles y San Luis Potosí capital, el próximo jueves 12 de marzo, de 09:00 a 15:00 horas, con el fin de asesorar a las y los trabajadores interesados en obtener un crédito y ofrecer alternativas de pago a quienes enfrentan dificultades para cubrir sus mensualidades.

La atención se brindará en las siguientes ubicaciones:

Ciudad Valles: canchas de la colonia Infonavit 2, ubicadas en la esquina de las calles Mártires del Río Blanco y Seguridad Social.

San Luis Potosí: explanada principal de la calle Prolongación Moctezuma, colonia Tercera Chica (a un costado del Cecati 181).

En estos módulos las y los derechohabientes podrán:

Solicitar información sobre créditos para adquirir una vivienda o terreno, así como para pagar una hipoteca del banco.

Recibir asesoría sobre Mejoravit solo para ti, para mejorar, ampliar o reparar su hogar.

Solicitar una prórroga o reestructura para regularizar su financiamiento.

Obtener apoyo para la cancelación de su hipoteca sin costo.

Las personas que tengan un crédito que era impagable, también recibirán atención sobre los beneficios que obtuvieron con la implementación del programa INFONAVIT Solución Integral (SI), los cuales van desde reducciones importantes al saldo; la reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; hasta la liquidación completa del financiamiento.

Además, quienes tengan al menos seis meses de antigüedad laboral, ganen entre uno y dos salarios mínimos y no cuenten con crédito hipotecario, podrán actualizar sus datos de contacto para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar y solicitar asesoría sobre cómo adquirir una de estas viviendas.

En el INFONAVIT todos los trámites son gratuitos, sin intermediarios, bajo la premisa de que la vivienda es un derecho, no una mercancía.