Oleada de asaltos a comercios del centro

La ola de asaltos a comercios establecidos en el primer cuadro de la ciudad se ha incrementado en los últimos seis meses, denunció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Armando Reyes Sias.

"Son más de cinco asaltos por semana los que registran los agremiados, no menos, ellos llegan directamente a nuestros negocios a robar".

Lamentó que no exista autoridad que pueda contener a la delincuencia común en el primer cuadro de la ciudad. "No hay ninguna policía que contenga esto que nos pasa, el centro no sólo es el pasaje Zaragoza ni Hidalgo, a los alrededores y laterales hay muchos negocios y ahí están surgiendo muchos detalles".

Señaló que el incremento de robos y asaltos ha provocado inconformidad e incertidumbre entre los comerciantes establecidos en la zona, por lo que exigen a la autoridad una reunión para que expliquen el alza en la incidencia delictiva.

"Los comerciantes son asaltados de forma continua, llegan a los negocios amenazándolos, ingresan y los asaltan, entonces considero que es muy importante que se explique y se nos diga qué es lo que está pasando con la seguridad, ahorita es la delincuencia común la que nos ataca más fuerte que la organizada".