Ómicron daría fin a tienditas, alerta Canacope

Una eventual restricción de actividades por la variante ómicron acabaría con los comercios ya que no resistirían un cierre más, aunado a que a la fecha aún hay cientos de tienditas que no han podido reabrir, advirtió Armando Reyes Sías, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope).

"Si nos viniera otra enfermedad tendríamos que tomar todas las medidas necesarias, si hay que cerrar lo hacemos porque es la vida de uno y cuesta más que todo lo que hay" dijo en entrevista el líder de los comerciantes.

Agregó que por tal motivo y al presentarse una posible restricción de actividades "se acabaría con los comercios definitivamente, sería el fin y prueba de ello es que cientos de comercios no han podido reabrir".

Reyes Sías dijo que la pandemia les ha acarreado una crisis económica, moral, en salud y hasta en seguridad, además indicó que no tiene una cifra, de negocios afiliados o no, que hayan cerrado por motivo del Covid-19.

"No tenemos una cifra exacta, pero sí hay mucha gente que todavía no abre sus tiendas por temor a enfermarse, entonces no podemos decir que ya se acabaron, porque tienen la esperanza de regresar y para ello se están cuidando por su salud, su vida, que es lo más importante" explicó.

Armando Reyes señaló que gente mayor y propietarios de los pequeños negocios, tienen miedo, algunos porque tuvieron familiares enfermos y que fallecieron "no sabemos si ese negocio va a continuar o ya terminó".

Reiteró que son cientos los negocios que cerraron y que a la fecha siguen muchos sin abrir. "La eventual restricción de actividades por ómicron sería el fin de pequeños comercios, inclusive hasta empresa grandes que han tenido problemas económicos", concluyó.