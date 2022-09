Organización protesta contra matrimonio igualitario e infancias trans

A-AA+

Por considerar que la legalización del matrimonio Igualitario y las iniciativas de las infancias transgénero ponen en riesgo el desarrollo infantil, integrantes del Frente Nacional por la Familia y 11 organizaciones civiles demandaron a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que retrocedan en la aportación del dictamen que avanza en comisiones y rechacen las reformas de Movimiento Ciudadano y Morena para asegurar tratamiento sanitario a las infancias transgénero desde los 16 años.

Este jueves acudieron frente al Palacio Legislativo y señalaron que pese a haber entregado solicitudes de reunión con todas las fracciones parlamentarias, a cambio solo recibieron "simulaciones".

Rodrigo Iván Cortez, presidente del Frente Nacional por la Familia a nivel nacional, afirmó que lo relacionado con las infancias no es sino "permitir la mutilación de niños" y que el avance en torno a los matrimonios entre personas del mismo sexo, pone en riesgo a las infancias, pues después de avalar las uniones, vienen las adopciones. Asimismo, dijeron que "no están en contra de que se unan o emparejen las personas, pues pueden hacer lo que quieran", pero no tener una figura legal que tiene como base etimológica, "la madre es de origen católico, cómo es la de matrimonio".

Señalaron que el "matrimonio es el contrato realizado entre un hombre y una mujer para construir un proyecto en común, de familia y sus alcances serán los que se establezcan en el contrato, cómo es la adopción, no como un derecho de los adoptantes, sino como un derecho de los menores a ser adoptados".

Afirmaron que conocen sobre los actos de discriminación de los que han sido víctimas las personas de la comunidad LGBTQ+ y que repudia la Coalición por la Vida, La Familia y las Libertades en el Estado de México (COVIFAL EDOMEX); sin embargo, exigen a los diputados que protejan a la familia, por lo que llamaron a que sea legalizada la unión, con otra figura y no matrimonio.