Organizan feria de empleo femenino
Con la participación de 36 empresas, que ofrecieron más de 700 vacantes formales, se registraron más 750 potosinas para acceder a una oportunidad laboral con todas las prestaciones de ley y con contratación directa.
En el evento de presentación, la Senadora de la República Ruth González Silva destacó la importancia de alcanzar mejores oportunidades y condiciones laborales para las mujeres en el estado.
Los organizadores se reunieron en el Jardín Colón (Paseo Esmeralda) de esta ciudad a partir nueve de la mañana y hasta las dos de la tarde, con una importante afluencia de potosinas de todas las edades y de todos los sectores sociales de nuestra entidad, enmarcando el cambio que ya se vive en San Luis Potosí .
La organización contó con la participación de 36 empresas, que ofrecieron más de 700 vacantes formales, se registraron más 750 potosinas para acceder a una oportunidad laboral con todas las
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
prestaciones de ley y con contratación directa.
Ruth González Silva aseguró que aumentaron en 5% las oportunidades y la participación de las mujeres en el mundo laboral, lo que significa un mejor nivel de vida para ellas y sus familias, así como el logro desde el Senado de la República, en la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.
En la organización se involucraron el titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Crisógono Sánchez Lara y de la encargada del despacho de la Secretaría de las Mujeres e igualdad Sustantiva, Gloria Serrato Sánchez.
no te pierdas estas noticias
"Plan B" no afectará al Congreso de SLP: Serrano
Ana Paula Vázquez
El diputado explicó que operan actualmente con 0.5 por ciento del gasto estatal
Aprueban 'fast track' eliminar pensiones doradas en SLP
Ana Paula Vázquez
Diputados argumentan que la medida busca frenar pagos excesivos con recursos públicos.
Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares
Ana Paula Vázquez
Segura Morquecho calificó como "frívola y arrogante" la postura reiterada por Luis María Alcalde