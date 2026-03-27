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Organizan feria de empleo femenino

Por Martín Rodríguez

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Organizan feria de empleo femenino

Con la participación de 36 empresas, que ofrecieron más de 700 vacantes formales, se registraron más 750 potosinas para acceder a una oportunidad laboral con todas las prestaciones de ley y con contratación directa.

En el evento de presentación, la Senadora de la República Ruth González Silva destacó la importancia de alcanzar mejores oportunidades y condiciones laborales para las mujeres en el estado.

Los organizadores se reunieron en el Jardín Colón (Paseo Esmeralda) de esta ciudad a partir nueve de la mañana y hasta las dos de la tarde, con una importante afluencia de potosinas de todas las edades y de todos los sectores sociales de nuestra entidad, enmarcando el cambio que ya se vive en San Luis Potosí .

La organización contó con la participación de 36 empresas, que ofrecieron más de 700 vacantes formales, se registraron más 750 potosinas para acceder a una oportunidad laboral con todas las 

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prestaciones de ley y con contratación directa.

Ruth González Silva aseguró que aumentaron en 5% las oportunidades y la participación de las mujeres en el mundo laboral, lo que significa un mejor nivel de vida para ellas y sus familias, así como el logro desde el Senado de la República, en la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

En la organización se involucraron el titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Crisógono Sánchez Lara y de la encargada del despacho de la Secretaría de las Mujeres e igualdad Sustantiva, Gloria Serrato Sánchez.

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