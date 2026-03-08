logo pulso
Padecen potosinas falta de ingresos

Alerta el Imco que 30% de las mujeres de la entidad no cuenta con entradas propias

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Aunque San Luis Potosí ha logrado reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, miles de potosinas siguen sin ingresos propios y enfrentan condiciones laborales precarias.

San Luis Potosí destaca en brecha salarial pero persiste dependencia económica femenina

El reporte "#ConLupaDeGénero 2025" del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubica al estado en el lugar 18 a nivel nacional, con una calificación de 50 puntos y un desempeño "medio bajo" en las condiciones para la participación económica femenina.

El estudio señala que la entidad es la octava del país con menor diferencia salarial entre hombres y mujeres, con una brecha de 13%. Sin embargo, este avance no se refleja en autonomía económica: casi el 30% de las mujeres de 15 años o más no cuenta con ingresos propios, lo que coloca a San Luis Potosí en la posición 25 en dependencia económica.

Calidad del empleo y educación limitan oportunidades para mujeres potosinas

La calidad del empleo también muestra rezagos. El 39.7% de las mujeres ocupadas vive en pobreza laboral, es decir, sus ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria. Además, el 54.4% trabaja en la informalidad, sin prestaciones ni seguridad social. En términos patrimoniales, solo el 16.4% de las mujeres tiene propiedad o copropiedad legal de una vivienda, mientras que apenas el 18.6% de las emprendedoras opera dentro de la formalidad.

Las barreras para integrarse al mercado laboral comienzan desde la formación. En San Luis Potosí, solo el 40.3% de las mujeres mayores de 18 años cuenta con estudios de nivel medio superior o superior, lo que ubica al estado en el lugar 23 en preparación educativa. A ello se suma que el 13.7% de los nacimientos corresponde a madres menores de 20 años, una situación que suele interrumpir trayectorias educativas y laborales.

