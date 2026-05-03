Padres, culpables de las falsas alertas

Los padres de familia son los principales responsables de que menores difundan falsas alertas de ataques armados en escuelas, afirmó el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Crisógono Pérez López, luego de que en planteles de San Luis Potosí fueran movilizados por este tipo de alertas.

"Quienes somos culpables somos los padres de familia, que no hemos visto que realmente el niño tenga una educación que le impida realizar ese tipo de actos", señaló el legislador, quien también se reconoció como padre de familia.

Pérez López descartó endurecer sanciones contra los menores involucrados y planteó que la respuesta debe ser preventiva. Los alumnos que incurran en estas conductas deben recibir atención psicológica con participación de sus familias, sostuvo. "No hay castigo que pueda hacer que las cosas ya no sucedan, lo que se necesita es tratamiento y educación, sobre todo desde la casa", afirmó.

El diputado también confirmó que la comisión trabaja en una propuesta para regular el uso de celulares y tabletas en escuelas, sin llegar a la prohibición total. "Si lo aprendemos a usar va a ser benéfico", dijo.

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Sobre el protocolo ante alertas de violencia escolar, Pérez López indicó que cualquier reporte debe atenderse como real. "No podemos caer en decir: no, esto no va a suceder, lo pusieron nada más como un juego. Tenemos que atenderla como si fuera una cuestión real, porque no podemos poner en peligro la vida de ningún niño, de ningún maestro, de ningún padre de familia", concluyó.