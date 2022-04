Padres de Nayeli Alfaro, en desacuerdo con la Fiscalía de SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 2 (EL UNIVERSAL).- Durante la madrugada de este sábado 2 de abril, Lorena Silva y Jesús Alfaro, padres de Nayeli Alfaro Silva, la joven desaparecida en San Luis Potosí, ingresaron a las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales para ver el cuerpo que fue encontrado en Villa de Pozos.

Al salir, rindieron una declaración donde señalaban que lo que acababan de ver no correspondía a la información que les habían dado tras haber localizado el cuerpo que podría ser el de su hija .

Lorena Silva recibió una llamada alrededor de las 13:00 horas del viernes 1 de abril, en la que le dijeron que habían encontrado "un cuerpo" que podría pertenecer a su hija: "Me comentan que el cuerpo está en descomposición y en estado de putrefacción, hinchado y que las partes inferiores estaban carcomidas".

En redes sociales los rumores sobre el supuesto hallazgo del cuerpo de Nayeli se viralizaron, algunos portales informativos especulaban que la joven había sido golpeada y que el presunto responsable era su pareja Uriel "N", revictimizando a sus familiares debido a que no había certeza en esa información.

Para las 16:00 horas, la Fiscalía General del Estado convocó a rueda de prensa, José Luis Ruiz Contreras se presentó en la Sala de Procuradores y salió a decir que los indicios encontrados daban altas probabilidades de que el "cuerpo" correspondiera al de Nayeli, sólo esperarían las pruebas genéticas.

El padre de Nayeli Alfaro aseguró en redes sociales que su hija "ya descansa en paz".

Transcurrió la tarde, los padres de Nayeli comenzaron a recibir el pésame, pero algo no cuadraba, ninguno de ellos había visto el "cuerpo", por lo que Lorena Silva acudió a la Dirección de Servicios Periciales alrededor de las 23:00 horas. Para las 1:00 de la mañana, a 12 horas de haber recibido esa primera llamada, la dejaron ingresar a ver el "cuerpo" encontrado en Villa de Pozos, ella se dijo estar preparada para ese momento, que lo único que desea es saber si en realidad se trata de su hija.

Media hora después salió junto con el padre de Nayeli, ambos se dijeron sorprendidos porque lo que les acababan de mostrar no correspondía a los primeros informes que les dio la Fiscalía. Lorena señaló que en aquella llamada le dijeron que reconocería a su hija por el cabello, cuando lo que le mostraron fue un cráneo y huesos, no había cuerpo, ni tejidos y sangre, sólo unas prendas que presuntamente eran de su hija.

Personal de Servicios Periciales le indicaron que así habían recibido el cuerpo y que se deslindaban de los informes que agentes de la Unidad de Homicidios y Feminicidios habrían brindado a la familia: "Ellos dicen que, al momento de levantar el cuerpo, así lo encontraron como está hoy aquí. Yo no sé porque están dando un veredicto que no corresponde a lo que nos informaron", comentó.

Fiscalía de SLP informó que se tienen algunos indicios que apuntan a que sí podría ser Nayeli.

La madre de Nayeli dijo que ya no podría decir si confiaba o no en las pruebas de ADN, la única certeza que tiene es que no está conforme con las explicaciones que le dio la Fiscalía y con lo que acababa de ver dentro de las instalaciones del SEMELE. Para ella, mientras no se confirme que esos restos corresponden a su hija, la seguirá buscando con vida.

Desde la página de Facebook "Buscando a Nayeli Alfaro Silva" se ha convocado a una manifestación y marcha para este lunes 4 de abril. El contingente saldrá de la Caja del Agua en la Calzada de Guadalupe, donde se exigirá que las autoridades hagan su trabajo y no nieguen el derecho a la verdad para los familiares de Nayeli.