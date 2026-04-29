Pagará con trabajo comunitario quien pinte grafiti ilegal

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que se coordinarán con Seguridad Pública, para aplicar trabajo comunitario a quienes sean sorprendidos realizando grafiti en espacios no permitidos, luego de los actos de vandalización registrados en la iglesia del Saucito.

Explicó que, además de la limpieza del inmueble, el municipio buscará generar en próximas fechas un acuerdo con servicios urbanos y colectivos para el cuidado de espacios públicos, con el fin de evitar nuevas intervenciones no autorizadas.

Esto luego de que circulara en redes sociales un video en el que a plena luz del se aprecia un grupo de jovenes que realizaron pintas en el templo del Sacutico, por que habitantes de la zona solicitaron la colaboración para identificar a los responsables

En ese sentido, el titular de Servicios Municipales aclaró que el ayuntamiento no busca prohibir el grafiti, sino regularlo y canalizarlo a sitios donde exista autorización y consenso vecinal.

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"El municipio no está cerrado, simplemente hay que saber dónde se puede hacer", expresó, al invitar a quienes practican grafiti a acercarse a la autoridad para definir espacios permitidos y evitar daños en inmuebles públicos

o privados.

Sobre posibles sanciones, el funcionario señaló que sí están contempladas en la Ley de Ingresos municipal; sin embargo, precisó que deben aplicarse cuando las personas sean sorprendidas en flagrancia, lo que requiere la intervención de elementos de Seguridad Pública para proceder.