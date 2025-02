Pagó predial en enero 55% del padrón

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos, señaló que para el cierre de enero más del 55 por ciento de padrón municipal ya cumplió con el pago del Impuesto Predial, lo que implica más de 160 mil operaciones de pago de predial.

Expresó que a pesar de que para este año ya no se cuenta con la recaudación que se registraba en el ahora municipio de Villa de Pozos, el ingreso por predial aumentó en comparación con el año pasado.

Con respecto a este municipio, el alcalde puntualizó que aún se ha registrado que personas que les corresponden pagar en el municipio 59 de la entidad potosina continúan acudiendo a las cajas recaudadoras del Ayuntamiento capitalino.

“Sí sigue sucediendo, pero aquí se les avisa que ya no podemos recibir pagos, pues todas las cuentas catastrales de la demarcación de Pozos están canceladas, es decir, ya no podemos recibir pagos y ya no se encuentra en el sistema”.

El alcalde negó que exista una morosidad considerable por parte de la ciudadanía y puntualizó que el pago de predial no afecta los proyectos de infraestructura, así como las acciones de servicios municipales, al explicar que al ayuntamiento tiene otros ingresos.

“Tenemos calculado que hay personas que incluso pagan hasta mitad de año o a final de año cuando reciben el aguinaldo, no afecta porque hay otras fuertes de ingreso del Ayuntamiento tales como las licencias de funcionamiento, de construcción, pagos de derechos de aprovechamiento”, agregó.