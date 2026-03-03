PAN, aún sin definir candidaturas para 2027

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Verónica Rodríguez Hernández, informó que aún no existen definiciones sobre candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027, aunque no descartó su participación y confirmó que el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, es considerado un perfil con potencial dentro del partido.

La dirigente señaló que, por ahora, su prioridad es fortalecer la participación política de las mujeres y promover nuevos liderazgos al interior del PAN.

"Yo no les voy a mentir, como toda potosina me encantaría gobernar el estado porque es donde he crecido y es donde he vivido muchas cosas que creí que se pueden mejorar", expresó.

Indicó que las decisiones sobre candidaturas se tomarán hasta el arranque formal del proceso electoral y conforme a los mecanismos internos del partido.

Rodríguez Hernández también mencionó que Galindo Ceballos figura como posible aspirante, aunque aclaró que no hay definiciones oficiales.

"Confirmo que Enrique Galindo Ceballos es nuestro potencial candidato para el 2027", señaló. Asimismo, afirmó que, de acuerdo con lo planteado por el dirigente nacional Jorge Romero Herrera, el PAN se encuentra en condiciones de competir sin alianzas en San Luis Potosí.

En contraste, el diputado local Rubén Guajardo Barrera ha solicitado públicamente al alcalde capitalino definir si buscará la candidatura.La presidenta estatal reiteró que las determinaciones finales se adoptarán una vez iniciado el proceso electoral y conforme a la evaluación de los perfiles que participen.