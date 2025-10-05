PAN busca regular uso de pirotecnia tras accidente

Tras la explosión registrada recientemente durante las festividades patronales en honor a San Miguel Arcángel en Mexquitic de Carmona donde el hecho dejó varias personas lesionadas, la dirigenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, lamentó lo ocurrido y llamó a buscar una regulación equilibrada en el uso de pirotecnia durante celebraciones religiosas y tradicionales en la entidad.

La lideresa panista, originaria del propio municipio, subrayó la importancia de mantener vivas las costumbres locales, pero advirtió que estas no deben poner en riesgo la integridad de las personas; "Como todo, debe haber una justa medida. Tenemos que ser cuidadosos de nuestras tradiciones y costumbres, pero siempre priorizando la prevención para evitar este tipo de accidentes", expresó.

Rodríguez Hernández destacó que el tema será analizado con el Grupo Parlamentario local de su partido para buscar un punto medio entre la preservación de las fiestas populares y la protección de la ciudadanía. "No debemos caer en exageraciones. Lo importante es garantizar que el uso de la pirotecnia se haga de forma responsable y segura", enfatizó.

Asimismo, la presidenta panista mencionó la necesidad de considerar a los sectores más vulnerables ante los estruendos que genera este tipo de artefactos, como las personas con autismo y los animales, quienes también resultan afectados por el mal manejo de la pirotecnia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rodríguez Hernández concluyó señalando que el PAN en San Luis Potosí impulsará desde el ámbito legislativo medidas preventivas que permitan mantener las tradiciones, pero sin comprometer la seguridad de las familias potosinas.